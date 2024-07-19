Украинский пленный раскрыл неожиданную информацию о сослуживцах

Многие военнослужащие ВСУ испытывают симпатию к России, но боятся в этом признаться. Об этом сообщил ТАСС украинский пленный Андрей Бугаев.

«Никто не скажет об этом. Опасаются, что их будут преследовать по закону», — заявил он.

Бугаев добавил, что попал в плен 5 июля. По его словам, их блиндаж забросали снарядами с беспилотников. Когда военные вылезли на улицу, то поняли, что попали в окружение, и решили сдаться.

Несколько дней назад стало известно, что в российский плен впервые попали украинские заключенные, проходившие службу в батальоне «Шквал».

До этого министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев опубликовал видео с украинскими военнопленными, рассказав, что они из 5-й штурмовой бригады ВСУ и сдались в российский плен добровольно.