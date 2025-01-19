«СВ» сообщил об опытах медика ВСУ Курташа над людьми в Курской области

Украинские военные вывозили жителей Курской области в Сумскую область. Медик, командир госпитальной роты 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Олег Курташ проводил над ними опыты, сообщили в Telegram-канале «Северный ветер» российской группировки войск «Север».

В 2024 году Курташ получил должность начальника медицинской роты, он должен был оказывать помощь населению Курщины в Сумской области. Пленные военнослужащие ВСУ рассказывали следователям, что военные не получали необходимого медицинского ухода, а госпиталь был занят не пойми кем.

«Под „не пойми кем“ плененные украинские солдаты имеют в виду жителей Курской области, насильно вывезенных вэсэушниками в концентрационные лагеря в окрестностях Сум», — отметили авторы поста.

Медик в течение месяца проводил опыты над людьми. Позже ему вручили награду «За помощь в добыче информации». Когда Курташ вернулся в город Ивано-Франковск, то получил ученую степень. Во время защиты он заявил, что военный конфликт помог ему «в практической составляющей исследования».

Жительница Курской области ранее рассказала следователям, что после вылазки украинских боевиков в сараях находили повешенных детей. Украинские националисты вывозили из Суджи пленных и издевались над ними.