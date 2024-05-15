Украинский генерал предсказал сроки нового наступления ВС России | 360°

15 мая 2024, 04:35
Украинский генерал предсказал сроки нового наступления ВС России
Генерал Романенко: ВС РФ могут начать второй этап наступления в конце мая
ВС РФ могут использовать резервы во время второго этапа наступления. Об этом YouTube-каналу «Вышка» заявил бывший замглавы Генштаба ВСУ, генерал в отставке Игорь Романенко.
Как утверждает военный, по времени это может быть конец мая или начало июня.
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«Если это (подготовка резервов — прим. ред.) удастся им, тогда можно говорить о возможности второго этапа их наступления», — заявил он.
По словам Романенко, эти группировки могут действовать как на Харьковском направлении, так и в районе Сум, и в любом другом месте в зависимости от складывающейся ситуации.
ВСУ, несмотря на то, что в освобожденных ВС РФ населенных пунктах в Харьковской области нет военных объектов, наносят по ним артиллерийские удары сразу поле оставления своих позиций.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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