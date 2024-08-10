Украинский дрон ударил по машине под Грайвороном. Две женщины пострадали

Украинские дроны вновь атаковали гражданские автомобили в Белгородской области. В результате очередного прилета в Грайворонском городском округе пострадали две женщины, написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, у одной из пострадавших черепно-мозговая травма и ранение плеча, а у второй — ранения спины. На место происшествия прибыла бригада скорой. Медики осмотрели женщин и забрали их в белгородскую больницу. Сейчас им оказывают помощь.

Это не единственная атака на автомобиль. Еще один дрон ВСУ атаковал припаркованную в Волоконовском районе машину. Она получила повреждения, как и находившийся рядом молоковоз. Другой вражеский беспилотник взорвался у легковушки в поселке Политотдельский. На местах ЧП работают представители оперативных служб.

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать российские регионы при помощи беспилотников. В Курской области уничтожили 26 вражеских аппаратов, еще шесть сбили в Ярославской области.