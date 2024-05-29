Украинский дрон сбросил взрывчатку на школу в Грайворонском округе

Гладков: ВСУ атаковали дом и школу в двух селах в Белгородской области

Украинские боевики утром 29 мая атаковали два села в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале . Повреждения получили дом, школа и объект связи.

Под удар попало село Муром в Шебекинском городском округе. В результате взрыва FPV-дрона в жилом доме пробило кровлю и потолок. Никто из мирных жителей не пострадал.

Другая атака пришлась на село Пороз Грайворонского городского округа. Украинский беспилотник сбросил взрывчатку на инфраструктурный объект связи, тот получил повреждения.

«Еще одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы — в нескольких кабинетах выбиты окна. Пострадавших нет. Школа находится на дистанционном формате обучения», — написал Гладков.

Глава региона добавил, что на местах происшествий работают оперативные службы.

Этим же утром российские системы противовоздушной обороны сбили реактивные снаряды в Белгородской области. Дежурные средства ликвидировали семь боеприпасов, выпущенных из системы залпового огня «Град», и один беспилотник.