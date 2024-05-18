Украинский дрон сбили в Белгородской области | 360°

Спецоперация 18 мая 2024, 19:06 Украинский дрон сбили в Белгородской области Минобороны: украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 16:10 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в пресс службе ведомства.

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Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ 18 мая обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа. Украинские боевики повредили строения на территории сельскохозяйственного предприятия, а также оборудование, сельхозтехнику и грузовик.

Из-за повреждения линии электропередачи без света частично остались жители Красного, Мухина, Панкова и Первомайского. Во время обстрела никто из людей не пострадал.