Украинский дрон сбили в Белгородской области | 360°

18 мая 2024, 19:06
Украинский дрон сбили в Белгородской области
Минобороны: украинский беспилотник уничтожили в Белгородской области
Дежурные средства противовоздушной обороны РФ ликвидировали украинский беспилотник над Белгородской областью 18 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Около 16:10 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в пресс службе ведомства.
Реклама
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ 18 мая обстреляли поселок Красное Шебекинского городского округа. Украинские боевики повредили строения на территории сельскохозяйственного предприятия, а также оборудование, сельхозтехнику и грузовик.
Из-за повреждения линии электропередачи без света частично остались жители Красного, Мухина, Панкова и Первомайского. Во время обстрела никто из людей не пострадал.
Беспилотники
Минобороны РФ
Россия
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама