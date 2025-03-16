Украинский дрон-камикадзе убил водителя трактора в Брянской области

Украинские дроны-камикадзе атаковали 16 марта село Воронок Стародубского муниципального округа. Жертвой налета стал местный житель, сообщил в своем Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора, к сожалению, погиб», — написал глава региона.

Гладков принес соболезнования родным и близким погибшего. Семье мужчины окажут всю необходимую поддержку и материальная помощь.

На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, заключил губернатор.

Минувшей ночью под удар ВСУ попал Валуйский округ Белгородской области. Там в селе Долгое в результате сброса взрывного устройства с беспилотника по частному дому получила ранение женщина. Ее доставили в больницу.