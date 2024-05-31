Украинский боевик три дня дожидался спасения среди мертвых сослуживцев

«РВ»: военный ВСУ три дня лежал среди тел сослуживцев, пока его не спасли ВС РФ

Фото: РИА «Новости»

Боец ВСУ три дня лежал рядом с телами сослуживцев, прежде чем попасть в плен к российским войскам в Харьковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

В публикации рассказали, что мужчина родом из Запорожья, его принудительно мобилизовали для выполнения боевых задач в рядах ВСУ. Во время боев его подразделение потерпело поражение. В итоге боевик пролежал с трупами три дня, пока его не обнаружили калининградские бойцы из группировки войск «Север».

Ранее стало известно, что российские военнослужащие взяли в котел боевиков ВСУ в Харьковской области. ВС РФ ударили по мосту реки Волчья, по которому пехотинцы Украины переходили на другой берег.

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