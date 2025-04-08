Солдат ВСУ Батюков заявил, что ему не жалко погибших украинских детей

Военнослужащий Вооруженных сил Украины Андрей Батюков призвал не жалеть гражданских и их детей. Он заявил об этом в Facebook*.

«Мне никогда не жалко гражданских. Каждый раз, когда гибнет их какое-то количество я спрашиваю — у скольких из них отец или мать, муж или жена служит?» — заявил боевик.

Другие пользователи соцсети захотели уточнить, касается ли это детей. Батюков ответил утвердительно. Он отказался жалеть отпрысков уклонистов от службы в ВСУ.

Сафари на людей украинские боевики ранее устроили в Курской области. Финский журналист Кости Хейсканен рассказал, как они разрушили населенные пункты вокруг Суджи, сожгли машины, уничтожили сельхозтехнику и уморили голодом не успевших эвакуироваться мирных жителей.

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