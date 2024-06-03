Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью

Богомаз: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Фото: РИА «Новости»

Дежурная система противовоздушной обороны ликвидировала украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Суземским районом Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Над Суземским районом силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотный летательный аппарат. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал он.

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе атаковал утром 3 июня село Веселая Лопань в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник залетел в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта и взорвался. Среди местных жителей, отмечал глава региона, никто не пострадал.

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