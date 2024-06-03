Украинский беспилотник уничтожили над Брянской областью

Дежурная система противовоздушной обороны ликвидировала украинский разведывательный беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Суземским районом Брянской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Над Суземским районом силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотный летательный аппарат. Разрушений и пострадавших нет, на месте работают экстренные и оперативные службы. Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — написал он.

Ранее стало известно, что украинский дрон-камикадзе атаковал утром 3 июня село Веселая Лопань в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что беспилотник залетел в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта и взорвался. Среди местных жителей, отмечал глава региона, никто не пострадал.