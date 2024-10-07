Украинский беспилотник атаковал школу в Белгородской области

Shot: дрон ВСУ ударил по школе в Белгородской области

Днем 7 октября запущенный ВСУ беспилотник нанес удар по школе в Белгородской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Дрон, уточнили в публикации, атаковал учебное заведение в селе Вязовое Краснояружского района. Пострадавших нет — все школьники находятся на удаленке.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщал, что ВСУ атаковали четыре населенных пункта региона. Ранения получил один мирный житель — водитель сельхозтехники из села Новостроевка-Первая.

«Мужчину с осколочным ранением ноги и баротравмой попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ», — отметил он.

В селе Дунайка FPV-дрон сдетонировал во дворе частного домовладения — в жилом доме выбило окна. В Петровке из-за атаки беспилотника полностью сгорела квартира, во второй повредило остекление.

«Над Белгородом системой ПВО сбиты три беспилотника. Осколком поврежден один автомобиль», — добавил Гладков.