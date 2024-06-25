Украинских полицейских бросят на передовую

Нацполиция Украины создаст стрелковые бригады для отправки на фронт

Фото: РИА «Новости»

Из сотрудников правоохранительных органов Украины сформируют три боевых подразделения. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции страны.

«С целью выполнения боевых задач <…> начато формирование <.,.> стрелковых бригад <…> общей численностью восемь тысяч человек», — заявили правоохранители.

В ведомстве отметили, что на линии соприкосновения действует отдельная штурмовая бригада Нацполиции, а еще 20 тысяч сотрудников ведомства служат в прифронтовых зонах.

Ранее представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин  заявил, что из 2,3 миллиона военнообязанных украинцев к призыву годны 1,1 миллиона человек. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. С этого времени ежедневно более 100 граждан призывного возраста пытаются нелегально покинуть территорию страны.

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