The Times: ВСУ вступили в самые тяжелые бои за время СВО и не верят в победу

Украина как никогда близка к поражению. Военные вступили в самые тяжелые с начала спецоперации бои и утратили веру в победу, сообщила газета The Times .

Журналисты пообщались с солдатами Вооруженных сил Украины. Они потеряли веру в успех, перестали обсуждать шансы на полную победу и обеспокоились перспективой сокращения военной помощи США после президентских выборов.

Офицер ВСУ Виталий Миловидов назвал ситуацию на поле боя крайне сложной. Нынешние бои стали самыми тяжелыми за время конфликта.

«Я никогда ничего подобного не видел. Я не знаю, как мы сможем вернуть себе наши позиции», — сказал военный.

Американский аналитик Джордж Биб призвал Украину не возлагать надежд на нового хозяина Белого дома. По его мнению, из-за тяжелой ситуации в зоне боевых действий любому президенту придется изменить стратегию США относительно этого конфликта.