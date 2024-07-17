Украинские коптеры атаковали Новоивановку. Три человека ранены
Смирнов заявил о трех пострадавших при атаке коптеров на Новоивановку
Три человека пострадали утром 17 июля при атаке украинских коптеров на село Новоивановка в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Село расположено в Суджанском районе области. Коптеры атаковали грузовик, ранения получил водитель.
Также из-за коптеров в Новоивановке пострадали два работника сельскохозяйственного предприятия.
Всех троих доставили в Суджанскую районную больницу, добавил Смирнов, не уточнив данные о состоянии пациентов и характере полученных ранений.
Накануне в Белгородской области заявили, что с 23 июля введут ограничения на въезд в 14 приграничных населенных пунктов. Для обеспечения безопасности там установят КПП с бетонными модульными укрытиями.