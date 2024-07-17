Украинские коптеры атаковали Новоивановку. Три человека ранены

Смирнов заявил о трех пострадавших при атаке коптеров на Новоивановку

Фото: РИА «Новости»

Три человека пострадали утром 17 июля при атаке украинских коптеров на село Новоивановка в Курской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Село расположено в Суджанском районе области. Коптеры атаковали грузовик, ранения получил водитель.

Также из-за коптеров в Новоивановке пострадали два работника сельскохозяйственного предприятия.

Всех троих доставили в Суджанскую районную больницу, добавил Смирнов, не уточнив данные о состоянии пациентов и характере полученных ранений.

Накануне в Белгородской области заявили, что с 23 июля введут ограничения на въезд в 14 приграничных населенных пунктов. Для обеспечения безопасности там установят КПП с бетонными модульными укрытиями.

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