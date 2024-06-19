Украинские дроны вновь сбили в Белгородской области

В Белгородской области предотвратили атаку дронами. Военные сбили четыре беспилотника, сообщили в Минобороны России .

«Около 13:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Дежурными средствами ПВО уничтожили четыре дрона. По информации Минобороны, это не первая атака БПЛА по Белгородской области 19 июня. По одному беспилотнику сбили в 09:00, 10:20 и 11:40.

В предыдущий день власти сообщили об атаке в селе Мокрая Орловка на территории Грайворонского городского округа. Дрон сбросил взрывное устройство на жилой дом, пострадала женщина.

В самом Грайвороне при налете БПЛА получил травмы мужчина. Его увезли в больницу с ранениями ног и сотрясением мозга. RT сообщил, что в окрестностях села Березовка в Борисовском районе БПЛА ударил по машине.