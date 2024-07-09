Украинские дроны атаковали заправку и пожарный караул в Судже

Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали заправку, а затем приехавших на вызов пожарных в Судже. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«На месте работает дежурный караул пожарной части <…> Обошлось без пострадавших», — написал Смирнов.

Как уточнил врио губернатора, до этого спасатели уже ликвидировали еще одно возгорание на заправочной станции, возникшее после сброса с украинского коптера взрывчатки.

Ранее мирный житель погиб при обстреле Суджи. Боевики запустили снаряды по самому городу, а также по близлежащим селам Гончаровка и Заолешенка.