Украинские дроны атаковали заправку и пожарный караул в Судже

Врио губернатора Смирнов: ВСУ с помощью дронов атаковали заправки под Курском

Фото: РИА «Новости»

Украинские боевики с помощью беспилотников атаковали заправку, а затем приехавших на вызов пожарных в Судже. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«На месте работает дежурный караул пожарной части <…> Обошлось без пострадавших», — написал Смирнов.

Как уточнил врио губернатора, до этого спасатели уже ликвидировали еще одно возгорание на заправочной станции, возникшее после сброса с украинского коптера взрывчатки.

Ранее мирный житель погиб при обстреле Суджи. Боевики запустили снаряды по самому городу, а также по близлежащим селам Гончаровка и Заолешенка.

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