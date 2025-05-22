Украинские дроны атаковали мост в Курской области

Украинские боевики попытались разрушить автомобильный мост между двумя сельсоветами в Курской области. Об этом в Telegram-канале заявил врио губернатора Александр Хинштейн.

«Сегодня ночью вражеский БПЛА атаковал автомобильный мост вблизи деревни Семеново Некрасовского сельсовета. В результате удара повреждены покрытие и ограждение», — сообщил он.

В результате ЧП никто не пострадал, движение транспорта не нарушено. Врио губернатора Курской области уточнил, что этот мост не имеет военного значения, а предназначен только для мирных жителей, обеспечивая связь между Малогнеушевским и Некрасовским сельсоветами Рыльского района.

Хинштейн поручил врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Александру Замараеву проконтролировать ремонтные работы по полному восстановлению моста, которые должны начаться сегодня. Также он напомнил местным жителям о соблюдении мер безопасности.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что после удара украинским БПЛА по региону погиб один мирный житель.