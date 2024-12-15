Украинские боевики сдались в плен после получения агитлистовок

Группа украинских военнослужащих сдалась в плен после того, как получила листовки с призывом сложить оружие. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах.

По словам украинского военного Андрея Теренцовича, в плену с ним хорошо обращаются.

«Увидел листок на позициях, на этом листе написано: „Сдавайтесь“. Сдавайтесь, братцы. Вам выхода вперед нет. Руки поднимайте сразу. Вас встретят, накормят, напоят и сохранят вам жизнь», — сообщил он.

Украинский солдат Иван Анода рассказал, что сдался в плен без единого выстрела. Он сложил оружие и поднял руки. Сослуживцев мужчина призвал сделать то же самое. Как уточнил солдат, в плену с ним обращаются хорошо.

«Никто никого не бьет», — рассказал он.

Ранее группа бойцов 110-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ сдалась в плен военным группировки «Восток» в районе Великой Новоселки в ДНР. Они рассказали, что командование отправило их в контратаку, приказав закрепиться на окраине населенного пункта и ждать прибытия штурмовиков. Однако этот план потерпел неудачу, и все, кто не сдался в плен, были уничтожены. За прошедшую неделю в российский плен сдались 87 украинских военнослужащих.