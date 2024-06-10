Украинские беспилотники попытались ударить по НПЗ в Ярославской области
Mash: три беспилотника ВСУ атаковали НПЗ в Ярославской области
Украинские беспилотники уничтожили на подлете к Ярославлю. Тремя дронами ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации издания, три дрона засекли и сбили между тремя и пятью часами утра на подлете к городу. Никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.
Все три уничтоженных беспилотника рухнули в районе трассы М8, которую перекрывали на время работы спецслужб. По предварительным данным, аппараты направлялись в сторону НПЗ.
Правительство Ярославской области сообщило, что военные предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры. Власти подтвердили, что закрытие проезда связано с работой сил ПВО.
Восемь дронов нейтрализовали в Курской области, два административных здания получили повреждения. Еще один БПЛА сбили в Брянской области. Минобороны сообщило о работе сил ПВО в Белгородской области.