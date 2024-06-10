Украинские беспилотники попытались ударить по НПЗ в Ярославской области

Mash: три беспилотника ВСУ атаковали НПЗ в Ярославской области

Rosneft/via Globallookpress.com
Фото: Rosneft/via Globallookpress.com

Украинские беспилотники уничтожили на подлете к Ярославлю. Тремя дронами ВСУ пытались атаковать нефтеперерабатывающий завод, сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, три дрона засекли и сбили между тремя и пятью часами утра на подлете к городу. Никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировали.

Все три уничтоженных беспилотника рухнули в районе трассы М8, которую перекрывали на время работы спецслужб. По предварительным данным, аппараты направлялись в сторону НПЗ.

Правительство Ярославской области сообщило, что военные предотвратили атаку БПЛА на объекты инфраструктуры. Власти подтвердили, что закрытие проезда связано с работой сил ПВО.

Восемь дронов нейтрализовали в Курской области, два административных здания получили повреждения. Еще один БПЛА сбили в Брянской области. Минобороны сообщило о работе сил ПВО в Белгородской области.

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