Украинские артиллеристы начали «сдваивать стволы»

Украинские боевики одновременно использовали гаубицу М777 и миномет, чтобы запутать ВС России. Об этом РИА «Новости» заявил российский артиллерист батальона БАРС-23 «Орел» с позывным Квант.

Он рассказал, что тактику «сдвоенных стволов» ВСУ использовали, чтобы не было понятно, какое орудие и откуда работает. Чтобы засечь противника, наблюдатели записывали время и направление выстрела, объяснил военный. После этого к боевикам направили беспилотник «Орлан» и уничтожили орудия.

«Навели туда „Грады“, отправили „Орлан“ еще раз. Сообщают: орудие стоит, рядом машины эвакуации. Саму гаубицу мы уже „Мстой“ раздолбали», — подчеркнул Квант.

По его словам, ликвидировать американскую гаубицу удалось благодаря слаженной командной работе.

Ранее артиллерист ВС России с позывным Сэм сообщил, что в украинской армии наблюдается снарядный голод, поэтому боевики стали чаще использовать FPV-дроны. Он также отметил, что переданные ВСУ западные стрелковые орудия и артиллерия «капризные» и плохо подходят для боевых реалий.