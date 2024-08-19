Украинские артиллеристы начали «сдваивать стволы»

РИА «Новости»: ВСУ стали использовать тактику «сдвоенных стволов»

Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency
Фото: Sgt. 1st Class Theresa Gualdaram/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские боевики одновременно использовали гаубицу М777 и миномет, чтобы запутать ВС России. Об этом РИА «Новости» заявил российский артиллерист батальона БАРС-23 «Орел» с позывным Квант.

Он рассказал, что тактику «сдвоенных стволов» ВСУ использовали, чтобы не было понятно, какое орудие и откуда работает. Чтобы засечь противника, наблюдатели записывали время и направление выстрела, объяснил военный. После этого к боевикам направили беспилотник «Орлан» и уничтожили орудия.

«Навели туда „Грады“, отправили „Орлан“ еще раз. Сообщают: орудие стоит, рядом машины эвакуации. Саму гаубицу мы уже „Мстой“ раздолбали», — подчеркнул Квант.

По его словам, ликвидировать американскую гаубицу удалось благодаря слаженной командной работе.

Ранее артиллерист ВС России с позывным Сэм сообщил, что в украинской армии наблюдается снарядный голод, поэтому боевики стали чаще использовать FPV-дроны. Он также отметил, что переданные ВСУ западные стрелковые орудия и артиллерия «капризные» и плохо подходят для боевых реалий.

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