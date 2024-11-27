Завершение украинского конфликта сравнится с развалом Югославии. Об этом сообщило издание American Thinker .

Авторы материала считают, что противостояние закончится прекращением огня. Украина будет контролировать развалившееся государство на западе, а под контролем России окажется территория вдоль Черного моря до Крымского полуострова.

«Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах», — написали журналисты.

По их словам, Украина могла предотвратить боевые действия, если бы осталась нейтральной страной между Западом и Россией.

Бывший министр иностранных дел Украины заявил, что Вооруженные силы РФ могут продвинуться до Полтавы, Запорожья и Днепропетровска. Это произойдет, если победивший на выборах президента США Дональд Трамп устроит Украине «снарядную диету».