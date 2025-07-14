Константинов: Зеленский готов только к короткому миру из-за плохих дел ВСУ

Власти Украины заинтересованы только в коротком мире из-за плохого положения ВСУ на передовой. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА «Новости» .

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому сейчас нужен короткий мир, потому что у него все плохо на фронте. Когда Запад, Америка будут реально готовы к миру, заключить его получится очень быстро», — сказал он.

По словам Константинова, террор стал главным союзником украинского лидера. Он убивает мирных людей, посылает беспилотники на гражданских, взрывает машины. В это же время украинское руководство наживается на конфликте и не может отказаться от источника обогащения.

«Их дети не воюют, их квартиры не рушатся. У них все прекрасно в Испании, Италии, Франции, где они осели», — сказал Константинов.

По его словам, украинцев в рамках агрессивной мобилизации будут скоро сетками «ловить, как рабов».

Ранее пленный военный Александр Сычугов заявил, что у ВСУ очень высокий уровень потерь. Он отметил, что солдаты буквально исчезают.