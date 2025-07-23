Украина вернула России двух военнослужащих, нуждающихся в срочной медпомощи

Украинская сторона вернула России двух военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«В соответствии с достигнутыми 2 июня в Стамбуле российско-украинскими договоренностями о бессрочных санитарных обменах, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены двое нуждающихся в срочной медицинской помощи российских военнослужащих», — отметили в оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, российские бойцы сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывают срочную медицинскую помощь. После этого военнослужащих доставят в Россию, где они будут проходить лечение.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной пройдет в Турции 23 июля. Британский аналитик предположил, что президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры под давлением США.

Главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын примут участие в переговорах России и Украины. Результатом первых двух этапов переговоров стала договоренность об обмене военнопленными.