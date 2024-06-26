Украина признала отсутствие возможностей восстановления объектов энергетики

У Украины пока нет возможности восстановить поврежденные энергетические объекты. Об этом сообщил исполнительный директор крупнейшего частного украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук. Его процитировало местное издание Kyiv Post.

На каждую украинскую ракету приходится «пять-шесть российских», пояснил Сахарук.

«Поэтому даже если мы начнем восстанавливаться, начнем ремонтировать, сейчас нет возможности защитить восстановленные подразделения», — подчеркнул он.

Правительство Украины не финансирует частный сектор в энергетике, так что он находится «на нулевом уровне», а государственный сектор не может обеспечить быстрое восстановление объектов, посетовал директор ДТЭК. По его словам, системы страхования на случай боевых действий просто нет. Для восстановления выработки гигаватта энергии сейчас нужно около миллиарда долларов, подсчитал Дмитрий Сахарук.

К началу июня украинская энергетика потеряла более половины вырабатывающих мощностей.