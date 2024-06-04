Марочко: у ВСУ начались проблемы с поставленной НАТО бронетехникой из-за жары

Украинские боевики начали испытывать трудности с поставленной странами НАТО бронетехникой в связи с наступлением жары. Об этом ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, засушливая погода и повышение температуры воздуха до +30 градусов привели к повышенному содержанию пыли в воздухе, из-за чего эксплуатация западной техники оказалась затруднена.

«Засорение воздушных фильтров приводит к повышенному износу агрегатов и узлов, а также нестабильной работе двигателя. Из-за несовершенства охлаждающих систем есть случаи, когда моторы заклинивали», — сказал военный эксперт.

Марочко добавил, что ВСУ практически не проводят техническое обслуживание техники и ситуация еще больше усугубляется.

Ранее глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Украина погрязла в тотальной коррупции из-за мобилизации.