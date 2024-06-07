Пророссийское подполье подконтрольного Украине Херсона сообщило, что пропагандисты киевского режима начали инсценировки обстрелов города и его окрестностей. Об этом участник херсонского сопротивления рассказал РИА «Новости» .

По его словам, за последнюю неделю резко увеличилось количество пожаров в городе.

«Все это началось спустя несколько дней после приезда в Херсон группы режиссеров и медийщиков из Киева, а также зондер-команды ГУР Украины, о которых мы сообщали ранее», — заявил он.

Он рассказал, что в Херсоне появились гражданские пикапы, на кузовах которых установлены 82-миллиметровые минометы, бесполезные для обстрелов на дальние расстояния.

Там, где видели эти «кочующие» машины, слышали звуки выстрелов, а потом звуки прилетов. После этого появлялись приезжие журналисты, выкладывающие в интернет кадры якобы с места обстрела Херсона армией РФ.

Подпольщик предположил, что взрывы и пожары — дело рук группы ГУР Кирилла Буданова, съемками занимаются киевские медийщики, а раненых, свидетелей и массовку изображают за деньги сторонники Киева из Херсона.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что Москва в курсе планов Киева инсценировать гибель мирных жителей в подконтрольном Украине Херсоне, назвав это частью ментальной войны.