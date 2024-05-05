Спецоперация 05 мая 2024, 10:39 Украина лишится еще больше территорий, если не прекратит конфликт Steigan: Украина потеряет еще больше территорий при продолжении конфликта Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360 в

Продолжение конфликта обернется для Украины потерей еще большего количества территорий. Такое заявление сделал норвежский политолог Ула Тунандер в статье для сайта Steigan.

«Проблема заключается в том, что чем дольше продлится конфликт, тем больше территории Россия заберет себе и тем больше украинских солдат погибнет», — указал эксперт.

Реклама

Дополнительная помощь Запада, по мнению эксперта, приведет лишь к большей гибели украинских военных. Она все равно не поможет Украине, республика потерпит поражение.

Ранее украинской армии предрекли потерю новых территорий из-за ситуации с Часовым Яром. Освобождение города позволит российской армии развить наступление и выйти на подступы к Краматорску и Славянску.

Кроме того, иностранные наемники начали массово уходить из рядов ВСУ. Раньше основной наплыв военных наблюдался из Польши, Канады и США, а теперь они разворачиваются и уезжают обратно.