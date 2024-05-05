Украина лишится еще больше территорий, если не прекратит конфликт | 360°

05 мая 2024, 10:39
Украина лишится еще больше территорий, если не прекратит конфликт
Steigan: Украина потеряет еще больше территорий при продолжении конфликта
Продолжение конфликта обернется для Украины потерей еще большего количества территорий. Такое заявление сделал норвежский политолог Ула Тунандер в статье для сайта Steigan.
«Проблема заключается в том, что чем дольше продлится конфликт, тем больше территории Россия заберет себе и тем больше украинских солдат погибнет», — указал эксперт.
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Дополнительная помощь Запада, по мнению эксперта, приведет лишь к большей гибели украинских военных. Она все равно не поможет Украине, республика потерпит поражение.
Ранее украинской армии предрекли потерю новых территорий из-за ситуации с Часовым Яром. Освобождение города позволит российской армии развить наступление и выйти на подступы к Краматорску и Славянску.
Кроме того, иностранные наемники начали массово уходить из рядов ВСУ. Раньше основной наплыв военных наблюдался из Польши, Канады и США, а теперь они разворачиваются и уезжают обратно.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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