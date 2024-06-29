Уголовное дело возбудили по факту теракта со стороны ВСУ в Курской области

СК возбудил уголовное дело после гибели людей из-за атаки ВСУ под Курском

Уголовное дело возбудили по факту террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и причастных к теракту лиц.

Утром 29 июня украинские войска атаковали жилой дом в деревне Городище Рыльского района. Жертвами удара стали пять человек, в том числе двое маленьких детей. Еще два члена семьи получили ранения.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов выразил соболезнования близким погибших.

В этот же день ВСУ обстреляли Севастополь. Три мирных жителя получили осколочные ранения легкой степени тяжести.