Журналисты отметили, что энергетическая инфраструктура Украины значительно ослабла.

«Россия нанесла удары по объектам на территории Украины, которые Киев назвал крупнейшей воздушной бомбардировкой <…> Это причинило ущерб и без того перегруженной энергетической инфраструктуре страны», — добавили авторы статьи.

Речь идет о снятии ограничений для Киева на удары американским дальнобойным оружием по России. Как стало известно, Украина подготовила для США список потенциальных целей на российской территории.

Ранее Украина просила у США разрешения бить ATACMS по российским авиабазам.