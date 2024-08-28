Удары российской армии показали уязвимость украинской обороны
WSJ: ракетные удары ВС России показали слабые места ПВО Украины
Недавние ракетные удары российской армии вскрыли уязвимые места систем ПВО Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Журналисты отметили, что энергетическая инфраструктура Украины значительно ослабла.
«Россия нанесла удары по объектам на территории Украины, которые Киев назвал крупнейшей воздушной бомбардировкой <…> Это причинило ущерб и без того перегруженной энергетической инфраструктуре страны», — добавили авторы статьи.
Речь идет о снятии ограничений для Киева на удары американским дальнобойным оружием по России. Как стало известно, Украина подготовила для США список потенциальных целей на российской территории.
Ранее Украина просила у США разрешения бить ATACMS по российским авиабазам.