На одном из стратегических направлений спецоперации разведчики заметили с высоты регулярные передвижения групп украинских солдат и военной техники. Они вычислили местонахождение колонны ВСУ. Уничтожение поручили расчетам РСЗО «Ураган», круглосуточно дежурившим на своих постах.

Колонну техники и бойцов поразили с расстояния более 30 километров. Операторы БПЛА подтвердили попадания.

Начался новый этап конфликта на Украине, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. Он подтвердил, что российская армия продвинулась вперед. По его словам, ее цель — ликвидировать украинские подразделения на передовой сначала при помощи планирующих бомб и артиллерии, затем танками и беспилотниками.