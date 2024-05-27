Удары расчетов РСЗО «Ураган» по колонне ВСУ сняли на видео
Минобороны: расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Запад» поразили колонну ВСУ
Военнослужащие танковой дивизии первой гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» поразили колонну Вооруженных сил Украины. Удары реактивных систем залпового огня «Ураган» показало Минобороны.
На одном из стратегических направлений спецоперации разведчики заметили с высоты регулярные передвижения групп украинских солдат и военной техники. Они вычислили местонахождение колонны ВСУ. Уничтожение поручили расчетам РСЗО «Ураган», круглосуточно дежурившим на своих постах.
Колонну техники и бойцов поразили с расстояния более 30 километров. Операторы БПЛА подтвердили попадания.
Начался новый этап конфликта на Украине, заявил бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон. Он подтвердил, что российская армия продвинулась вперед. По его словам, ее цель — ликвидировать украинские подразделения на передовой сначала при помощи планирующих бомб и артиллерии, затем танками и беспилотниками.