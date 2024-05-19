Удар штурмовиков Су-25 по замаскированным позициям ВСУ сняли на видео | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 13:48 Удар штурмовиков Су-25 по замаскированным позициям ВСУ сняли на видео МО: штурмовики Су-25 ударили неуправляемыми авиаракетами по позициям ВСУ

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Военные самолеты российской армии нанесли удар по подразделениям Вооруженных сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Центр». Видео операции показала пресс-службе Минобороны России.

«Штурмовики Су-25 нанесли удар по замаскированной технике и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск „Центр“», — передали в оборонном ведомстве.

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По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели успешно поражены.

Ранее ВС России ударили «Искандером» по скоплению иностранной техники украинской армии в зоне спецоперации. Под Авдеевкой российские солдаты ликвидировали боевую машину пехоты американского производства Bradley, бойцы группировки «Центр» затрофеили технику. Также военные ликвидировали американский танк Abrams.