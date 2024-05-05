«Удар по огневой мощи». Позиции ВСУ серьезно пошатнулись | 360°

Спецоперация 05 мая 2024, 20:50 «Удар по огневой мощи». Позиции ВСУ серьезно пошатнулись Daily Express: уничтожение РСЗО HIMARS стало серьезным ударом по ВСУ РИА «Новости»

Читать 360 в

Уничтожение Вооруженными силами РФ в зоне СВО очередных установок реактивных систем залпового огня американского производства HIMARS стало серьезным ударом по боеспособности ВСУ. Об этом сообщило издание Daily Express.

Так журналисты прокомментировали опубликованное видео уничтожения двух установок РСЗО.

Реклама

«Россия опубликовала новое видео, показывающее уничтожение двух жизненно важных артиллерийских систем <…>, что стало еще одним ударом по огневой мощи Украины», — отметили в статье.

В публикации также указали на скорость, с которой российские военные стали обнаруживать украинские системы вооружений, в результате чего ВСУ не успевают укрыть их в других местах до нанесения удара.

Ранее группировка российских войск «Север» в районе села Лелюковка обнаружила и ликвидировала РСЗО HIMARS, которые отправили на усиление Вооруженных сил Украины под Харьков. Удар нанесли с помощью ОТРК «Искандер» и РСЗО «Торнадо-С».