Учитель Гудуш объяснил свои поездки в зону СВО желанием показать детям, где правда

На время школьных каникул 49-летний учитель года Дмитрий Гудуш отправляется в зону СВО и становится бойцом. В беседе с военкором RT Владом Андрицей педагог объяснил причины своих поездок на фронт.

Несмотря на имеющуюся бронь, Гудуш уже трижды отправлялся на передовую. Сейчас он является командиром расчета в группе спецназа.

«Одна из целей [на СВО] — показать детям, кто прав, кто виноват на этой войне. Где правда, где ложь», — заявил учитель.

Он пояснил, что ребенку трудно ориентироваться в большом потоке информации без опытного и мудрого наставника.

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