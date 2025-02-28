Ученики Петрово-Дальневской школы искусств дали концерт в военном санатории

Талантливые ученики школы искусств исполнили для раненых участников специальной военной операции композиции военных лет, а также произведения отечественных и зарубежных талантливых композиторов.

Выступления учащихся школы подарили гостям мероприятия хорошее настроение и позволили почувствовать гордость за великий русский народ и его традиции. Программа стала не только данью уважения защитникам Отечества, но и познакомила зрителей с творчеством воспитанников детской школы искусств, которые занимаются под руководством высокопрофессиональных педагогов.

Напомним, ученики Петрово-Дальневской детской школы и преподавателя Ларисы Осиповой стали лауреатами Х международного конкурса «Зимняя фантазия», который прошел в январе текущего года.