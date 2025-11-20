Участники СВО побывали на экскурсии по обойной фабрике в Балашихе

Экскурсия по обойной фабрике «Палитра» для военнослужащих, участников СВО и членов их семей состоялась 19 ноября в рамках программы «Промышленный туризм». Гости познакомились с работой предприятия, условиями труда, системой обучения сотрудников и возможностями дальнейшего трудоустройства.

Во время экскурсии участники увидели процесс производства обойной продукции и узнали об особенностях технологического цикла, контроля качества и организации рабочего дня на фабрике.

«В нашей команде работают квалифицированные специалисты. Если приходят люди, которые начинают с нуля, мы обучаем. У нас есть своя система наставничества и мотивации, которые позволяют взять на работу новых сотрудников без опыта, помочь им перенять навыки и освоить новую профессию», — сказала руководитель кадровой службы Ирина Тарасова.

Программа «Промышленный туризм» предусматривает организованные посещения предприятий, позволяющие участникам познакомиться с производственными процессами, цехами и современным оборудованием, а также получить представление о перспективах трудоустройства и карьерного роста.