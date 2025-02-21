Участника СВО поздравили с рождением ребенка в Серпухове

В преддверии Дня защитника Отечества серпуховского военнослужащего с позывным «Ракета» поздравили не только с праздником, но и с важным событием в его жизни — рождением сына. Антон, командир взвода и старший офицер артиллерийской батареи, находится в зоне специальной военной операции с сентября 2022 года.

Семье военнослужащего от Единого центра поддержки участников СВО и их семей, а также Серпуховского отделения партии «Единая Россия» передали подарки и обереги в виде ангелов-хранителей, сделанных волонтерами Центра милосердия имени святителя Николая Чудотворца при Соборе Николы Белого.

«Сейчас Антон находится в отпуске, но вскоре вновь отправится в зону боевых действий. Мы стараемся поддерживать семьи участников СВО и делить с ними все радостные моменты. Дополнительно для него и его сослуживцев будет передан гуманитарный груз», — отметила заместитель главы городского округа Татьяна Орлова.

Дома его ждут супруга, четырехлетняя дочь Алиса и новорожденный сын Роман. Эта история — пример того, как единство нашего народа проявляется в заботе и поддержке друг друга, несмотря на расстояния и трудности.