Участника СВО из Коломны поздравили с рождением третьего сына

Администрация городского округа Коломна вместе с социальным координатором фонда «Защитники Отечества» и руководителем коломенского отделения комитета семей воинов Отечества поздравили с рождением сына коломенцев Александра и Полины Спириных. В семье бойца это третий ребенок.

Супруги дали мальчику имя Мирон. Ребенок появился на свет в Коломенском перинатальном центре.

Появление на свет нового человека — всегда особенное событие, а для семей военнослужащих, которые выполняют сегодня боевые задачи в зоне специальной военной операции, это еще и символ надежды, мира и светлого будущего.

«От всей души желаю вашей семье счастья и благополучия. Уверен, что маленький Мирон станет достойным гражданином нашей Родины, настоящим патриотом, способным продолжить славные семейные традиции служения Отечеству», — передал свои поздравления семье глава городского округа Александр Гречищев.

Стоит добавить, что поддержка ветеранов и семей военнослужащих специальной военной операции была и остается приоритетом для государства. Так, сегодня в Подмосковье действуют 32 региональные меры поддержки, в том числе, бесплатный проезд в транспорте, бесплатная газификация дома, санаторно-курортное лечение, субсидия на оплату услуг ЖКХ и другие. Особое внимание — семьям, в которых воспитывают детей: внеочередное зачисление в детский сад, бесплатное питание в школе, выплата на школьную форму, бесплатные путевки в летние лагеря.