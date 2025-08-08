Участник СВО поступил в технологический университет Королева по спецквоте

Бойца спецоперации Егора Оленича зачислили в технологический университет имени А. А. Леонова в Королеве. Он поступил в вуз по специальной квоте для участников СВО и их семей.

Ранее мужчина с отличием закончил Колледж космического машиностроения и технологий в Королеве. Образование он получил по специальности «Производство летательных аппаратов». Позже юноша победил на конкурсе «Молодые профессионалы».

После срочной службы Егор отправился добровольцем на передовую. За боевые заслуги его наградили медалью Жукова, медалью Суворова и медалью «За отвагу».

Затем мужчина был тяжело ранен, его демобилизовали. Егор прошел восстановление и подал заявление в технологический университет в Королеве. Его зачислили на специальность «Программная инженерия». Теперь его обучат проектированию и разработке программного обеспечения.

Отметим, что всего в вуз Королева в 2025 году подали заявления четверо участников СВО и 22 члена семей военнослужащих. 12 из них уже зачислили на бюджетные места по спецквоте. Ее ввели в рамках поддержки участников спецоперации.