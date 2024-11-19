Турнир по хоккею памяти героя СВО Дмитрия Тараева прошел в Подольске

Председатель Совета депутатов Алексей Никулин принял участие в открытии VI сезона чемпионата по хоккею в Подольске памяти героя СВО Дмитрия Тараева. Первую игру на ледовой арене «Витязь» провели между командами «Авангард-Шепчинки» и «Десна».

Победила команда «Авангард-Шепчинки» со счетом 10:2. Затем в игру вступили «Русь» и победитель 2023 года — «Родина». В итоге «Родина» выиграла со счетом 8:7.

Участников турнира поприветствовала мама хоккеиста и героя СВО Александра Тараева. Председатель Совета Алексей Никулин, заслуженный тренер Сергей Тихонов и муниципальный депутат Николай Андреев вбросили шайбу перед началом чемпионата.

«Символично, что решающий матч чемпионата состоится в День защитника Отечества 23 февраля 2025 года. На нашей земле рождаются настоящие герои, сильные духом и телом, как Дмитрий Тараев. Всем желаю крепости духа и смелости! Трус не играет в хоккей!» — сказал Никулин.

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