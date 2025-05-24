«Тройной удушающий захват». На Украине раскрыли детали тактики ВС России

Российские военные используют против ВСУ тактику «тройного удушающего захвата». Об этом сообщило издание The Telegraph.

Экс-советник Минобороны Украины Сергей Кузан отметил, что вся российская армия использует стратегию треугольника.

«Мы называем это стратегией и войной на истощение», — сказал он.

На первом этапе тактики, по словам аналитика, предусмотрена наземная атака для сковывания ВСУ, вынуждающая их занимать оборонительные позиции.

Далее бойцы ВС России наносят удары с использованием беспилотных летательных аппаратов. БПЛА отрезают пути отступления украинским солдатам. В заключение в укрепления ВСУ направляют планирующие авиабомбы.

Замначальника Генштаба Василий Трушин ранее сообщил, что российские военные за время спецоперации значительно усовершенствовали практику ведения боевых действий. Благодаря этому наступление ВС России ведется почти на всех направлениях.