Трое детей бойца СВО получили 545 тысяч рублей алиментов

Житель Подмосковья, заключивший контракт на военную службу в зоне СВО, выплатил долг по алиментам в размере 545 тысяч рублей. Изначально мужчина был обязан перечислять половину своих доходов на содержание троих детей, но долгое время не выполнял это требование. В результате судебные приставы наложили на него ограничения — запретили выезд за границу и регистрацию недвижимости.

Боец СВО также получил направление в кадровый центр, но не воспользовался возможностью трудоустроиться. Из-за накопившегося долга и игнорирования обязательств мужчину привлекли к обязательным работам. Только после этого он начал частично погашать долг. В январе он перевел 300 тысяч рублей, а позже сообщил приставам о заключении контракта и предоставил данные для удержания алиментов из зарплаты.

Сейчас долг полностью погашен, а дети начали получать регулярные выплаты. Приставы продолжают следить за выполнением обязательств.