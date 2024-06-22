Три населенных пункта атаковали украинские дроны. Есть пострадавший

Гладков сообщил об атаке дронов-камикадзе на три населенных пункта

ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе три населенных пункта в Шебекинском городском округе. В результате пострадал один человек, сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По информации главы области, пострадавший — житель села Красное. У мужчины выявили осколочные ранения головы, плеча и ноги. Сейчас он находится в белгородской больнице № 2.

В этом населенной пункте также из-за детонации второго БПЛА повреждения получили остекление и забор у частного жилого дома.

На окраине Шебекина дрон-камикадзе атаковал грузовик, припаркованный на территории коммерческого предприятия. В результате у машины пострадали стекла и тент.

В селе Муром по одному из домов ударили сразу четыре дрона. В здании повредило фасад и кровлю, выбило остекление. Кроме того, из-за вспыхнувшего пожара частично пострадали внутренние помещения.

Еще два БПЛА взорвались на территории другого частного дома. Из-за чего пострадали линия газоснабжения, легковой автомобиль, повредило стену дома, гараж, посекло фасад и выбило окна.

Ранее Гладков сообщил о гибели мужчины в селе Салтыково во время артиллерийского обстрела. В человека попал выпущенный ВСУ снаряд.