Три человека пострадали при атаке ВСУ села в Белгородской области
Гладков: три человека пострадали при атаке украинского дрона села Отрадное
Украинский дрон атаковал село Отрадное Белгородского района, три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Беспилотник ударил по легковому автомобилю, которым управляла женщина. После взрыва машина врезалась в забор частного дома и загорелась. Водитель не пострадала, но ранения получили трое очевидцев.
Одного мужчину осколками ранило в грудную клетку и ногу. Его госпитализировали в областную клиническую больницу. Еще двое — женщина и подросток — отделались ушибами и отказались от госпитализации.
Иномарка полностью сгорела. В частном доме получили повреждения фасад, забор, навес и припаркованный на территории автомобиль.
Ранее украинский беспилотник попытался подорвать жителя поселка Теткино в Курской области прямо в его доме.