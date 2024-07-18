Три человека пострадали при атаке ВСУ села в Белгородской области

Гладков: три человека пострадали при атаке украинского дрона села Отрадное

Украинский дрон атаковал село Отрадное Белгородского района, три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Беспилотник ударил по легковому автомобилю, которым управляла женщина. После взрыва машина врезалась в забор частного дома и загорелась. Водитель не пострадала, но ранения получили трое очевидцев.

Одного мужчину осколками ранило в грудную клетку и ногу. Его госпитализировали в областную клиническую больницу. Еще двое — женщина и подросток — отделались ушибами и отказались от госпитализации.

Иномарка полностью сгорела. В частном доме получили повреждения фасад, забор, навес и припаркованный на территории автомобиль.

Ранее украинский беспилотник попытался подорвать жителя поселка Теткино в Курской области прямо в его доме.