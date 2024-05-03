Трех депутатов на Украине осудят за уклонение от военной службы | 360°

Спецоперация 03 мая 2024, 18:59 Трех депутатов на Украине осудят за уклонение от военной службы РИА «Новости»

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Трое депутатов киевского горсовета предстанут перед судом за уклонение от военной службы. Об этом сообщила генпрокуратура Украины в Telegram-канале.

По документам парламентарии якобы служили в территориальной обороне, но по факту практически год уклонялись от этого при содействии командира. При этом все положенные военным выплаты депутаты получали.

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«Им инкриминируется уклонение от несения обязанностей военной службы по предварительному сговору группой лиц», — говорится в заявлении.

Специализированная прокуратура в сфере обороны Центрального региона направила обвинительное заключение в суд.

На Украине люди с некоторыми психологическими заболеваниями, а также больные ВИЧ и раком, находящиеся в ремиссии, начиная с 4 мая смогут служить в тылу. Указ опубликовало Минобороны страны.