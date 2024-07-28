Транспортное предприятие пострадало при ударе по Харькову

Прокуратура Харькова: из-за ударов пострадало транспортное предприятие

Фото: РИА «Новости»

Транспортное предприятие пострадало от ракетного удара. Об этом в видеообращении, размещенном в Telegram-канале, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«В 11 часов россияне нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Удары наносились по одному из транспортных предприятий района», — заявил Чубенко.

По словам представителя прокуратуры, в результате удара пострадавших и погибших нет. Чубенко не сообщил о других последствиях атаки.

Ранее российские бойцы «Искандерами» атаковали объекты бронетанкового завода в Харькове. ВС РФ ликвидировали два цеха, в котором украинские военные ремонтировали боевые машины.

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