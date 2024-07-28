Транспортное предприятие пострадало от ракетного удара. Об этом в видеообращении, размещенном в Telegram-канале, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
«В 11 часов россияне нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Удары наносились по одному из транспортных предприятий района», — заявил Чубенко.
По словам представителя прокуратуры, в результате удара пострадавших и погибших нет. Чубенко не сообщил о других последствиях атаки.
Ранее российские бойцы «Искандерами» атаковали объекты бронетанкового завода в Харькове. ВС РФ ликвидировали два цеха, в котором украинские военные ремонтировали боевые машины.
Лидер Ирана Хаменеи заявил об открытости для смягчения отношений с Западом
«Уродливое фрик-шоу». Медведев резко отреагировал на открытие Олимпиады в Париже
Экономист указал на рост доходности по вкладам после повышения ключевой ставки
Президент Турции заявил, что страна может «войти» в Израиль
Украинский блогер смог покинуть родину и показать довольное фото из Франции
Транспортное предприятие пострадало при ударе по Харькову
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте