Транспортное предприятие пострадало при ударе по Харькову

Транспортное предприятие пострадало от ракетного удара. Об этом в видеообращении, размещенном в Telegram-канале, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«В 11 часов россияне нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Удары наносились по одному из транспортных предприятий района», — заявил Чубенко.

По словам представителя прокуратуры, в результате удара пострадавших и погибших нет. Чубенко не сообщил о других последствиях атаки.

Ранее российские бойцы «Искандерами» атаковали объекты бронетанкового завода в Харькове. ВС РФ ликвидировали два цеха, в котором украинские военные ремонтировали боевые машины.