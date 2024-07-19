Трамп связал начало СВО со слабостью администрации Байдена

Россия начала специальную военную операцию, увидев слабость американской администрации, заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп. Такое мнение он высказал на национальном съезде Республиканской партии, сообщило РИА «Новости» .

«Они увидели, что эти люди (администрация США — прим. ред.) некомпетентны», — подчеркнул Трамп.

По его мнению, толчком к этому стал вывод американского военного контингента из Афганистана. По мнению политика, этот шаг был катастрофическим.

Также Трамп заверил, что при условии победы на выборах сможет положить конец каждому международному конфликту в мире, который, по его словам, создала администрация Джо Байдена, в том числе речь идет и о кризисе на Украине.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о планах Трампа переговорить по телефону с украинским президентом Владимиром Зеленским. По их информации, беседа должна пройти в пятницу, 19 июля.