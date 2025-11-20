Трамп предложил снять санкции с России для украинского урегулирования

План президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине предусматривает в том числе снятие санкций с России, передачу ей территории Донбасса и ограничение численности ВСУ. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Всего проект состоит из 28 пунктов. По словам собеседников газеты, американские власти требуют от Зеленского принять план, но он сопротивляется, считая предложения неприемлемыми.

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп разочарован нежеланием обеих сторон договариваться.

В то же время газета The Telegraph со ссылкой на свои источники сообщила, что США хотят передать Донбасс в аренду России и обязать ее платить за это Украине.