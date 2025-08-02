Трамп обвинил Путина в желании «захватить всю Украину»
Трамп допустил, что Путин попытается «захватить всю Украину»
Президент США Дональд Трамп высказал предположение о планах российского коллеги Владимира Путина в украинском конфликте. Американский лидер выступил с очередным заявлением в эфире телеканала Newsmax.
По его мнению, Россия попытается «захватить всю территорию» Украины.
«Вероятно, Путин хочет попытаться захватить всю Украину. Думаю, ему будет тяжело», — сказал Трамп.
Президент США уточнил, что его личное мнение о Путине остается прежним, он считает его «крепким орешком».
«Безусловно, Путин — крепкий орешек, в этом смысле ничего не изменилось», — добавил он.
При этом Трамп подтверждал готовность США к вероятной ядерной войне, объясняя это стремлением защитить американских граждан. При этом он не исключил переговоры с Путиным в ближайшее время.
Днем ранее Владимир Путин напомнил, что в ходе СВО Россия не захватывает новые территории, а «возвращает свое».