Трамп не исключил «территориальных амбиций» России за пределами Украины

У российского лидера Владимира Путина могут быть территориальные амбиции не только на Украине, но и за ее пределами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции во время саммита НАТО в Гааге, его слова привел телеканал Euronews .

«Возможно», — сказал глава Белого дома в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

При этом Трамп не стал отвечать, воспринимает ли он Путина как врага.

Ранее президент США заявил, что российский коллега предлагал ему помощь в урегулировании ситуации в Иране. На это Трамп отказался от предложения и сказал, что ему нужна помощь с самой Россией.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп хотели бы встретиться лично, но перед этим необходимо провести большую подготовительную работу.