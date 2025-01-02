Беженка из Селидова: летом 2024 года в городе находились темнокожие наемники

В оккупированном ВСУ Селидове в ДНР летом 2024 года заметили темнокожих иностранных наемников. Об этом РИА «Новости» рассказала бежавшая из города женщина.

«Летом они (ВСУ — прим. ред.) их (иностранных наемников — прим. ред.) то пригонят, то отгонят. Ну раз мне в магазине попались», — поделилась горожанка.

По словам беженки, иностранцы были темнокожими и совсем не понимали ни по-русски, ни по-украински. Для общения использовали переводчик в телефоне.

Ранее местная жительница рассказала, что украинские военные убили 12 мирных горожан, которые пришли за питьевой водой к единственной в районе скважине. Солдаты ВСУ уничтожили источник.

За 2024 год российские подразделения освободили в зоне проведения СВО и в Курской области 214 населенных пунктов. Самыми значимыми успехами ВС России стало взятие под контроль Авдеевки, Угледара и Селидова.